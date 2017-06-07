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Жители России назвали здоровье, семью и безопасность самыми главными жизненными ценностями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги опроса ВЦИОМ.
Кроме этого, среди приоритетов россияне назвали социальную структуру в месте проживания, среду обитания, материальное положение, возможность общаться с друзьями и близкими, а также достижение поставленных целей.
Наименее важными сторонами своей жизни респонденты посчитали возможность карьерного роста, участие в общественной и политической жизни, положение в обществе, а также творческую самореализацию и наличие досуга. По мнению директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, это может быть связано с тем, что молодые люди не видят для себя возможностей реализоваться в данных сферах. "Поэтому забота о здоровье, спорт, внимание к экологии и качеству социальной инфраструктуры демонстрируют рост или сохраняют популярность", — добавляет он.
Социологи отмечают рост внимания россиян к экономической и политической ситуации с 76 пунктов в 2014 году до 83 в текущем. Кроме этого, упало значение климата: 36 пунктов против 61 в 2014-м.
В опросе принимали участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
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