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Депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, в котором они предлагают утвердить в качестве государственного гимна РФ имперский "Боже, Царя храни!". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу документов нижней палаты парламента.
Напомним, что имперский гимн был утвержден указом Николая I в 1834 году и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.
Авторы законопроекта отмечают, что действующий российский гимн — это оригинальная музыка и переработанный текст советского гимна, который, как полагают депутаты, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян.
В пояснительной записке сказано, что многие россияне глубоко уважают гимн "Россия — священная наша держава", однако "именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей".
Депутаты считают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, которая включает в себя также период монархии и советский период.
"Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации", — подчеркивают парламентарии.
Кроме этого, депутаты внесли на рассмотрение законопроект о переходе страны на юлианский календарь, добавляет ТАСС.
Речь идет о поправках в закон "Об исчислении времени в РФ". Депутаты предлагают ввести понятие "юлианского календаря" как "системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным" и утвердить его использование в стране.
В пояснительной записке авторы подчеркивают, что юлианский календарь использовался до тех пор, пока "большевики не захватили власть в 1917 году". Теперь все события, которые произошли до 14 февраля 1918 года, датируются двойной датой с указанием старого стиля (юлианского) и в скобках — нового (григорианского).
Они подчеркивают, что ученые называют григорианский календарь несовершенным, поскольку он не учитывает замедление вращения планеты, удлиняющее продолжительность дня.
Комментарии
Да уж!!! Жирик уже не тот!!!!!!!!!! И кого Вы хотите назвать Царем??? ВВП? Или ДАМ? Да ни фига, вот гимн СССР - это реально Патриотизм и Величие!!!!!!!!!!!! - а при царях все люди жили впроголодь, только 1 - 2 процента жировали, как и сейчас.
да чушь это, амик вы где такую инфу черпаете?
а может перейдем на сороковники, это самый лучший календарь, хотябы потому что франция до сих пор сороками счет ведет
вольфыч и его сподвижники потеряли мой голос))
теперь буду всем кандидатам, от всех партий ченить в клетках рисовать не похожее ни на крестик ни на галочку