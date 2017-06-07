Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во время его ежедневного общения с журналистами перебила корреспондентка CNN, сообщает Life.
Это произошло в тот момент, когда Песков отвечал на вопрос о "русских хакерах", однако девушку заинтересовало мнение Пескова о контроле над интернетом.
"Джил, это мой конференц-call, а не ваш", — парировал журналистку CNN Песков.
Телеканал CNN заявил, что в разрыве дипломатических отношений Катара с рядом стран виноваты "русские хакеры". Киберпреступники якобы взломали сайт агентства новостей Дохи, что и привело к скандалу.
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