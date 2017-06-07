В Саратовской области отменили приказ, который обязывал врачей сообщать в полицию о девочках младше 16 лет, лишенных девственности, сообщает местное издание "Взгляд-Инфо".
Как пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря регионального минздрава Александра Колоколова, глава ведомства Владимир Шульдяков принял решение отменить приказ после того, как вокруг него начались споры.
"Будут проведены дополнительные консультации с юристами, с профильными врачами, специалистами различного уровня. Должна быть дана четкая правовая оценка приказа заинтересованными лицами и правоохранительными органами", — рассказали в минздраве.
Об указе стало известно 4 июня. В документе говорилось, что информирование правоохранителей о девушках младше 16 лет, у которых был половой контакт, будет проводиться в целях "своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних".
По закону врачи должны информировать правоохранительные органы о здоровье пациента только в том случае, если есть подозрение, что в их отношении совершили преступление. В иных случаях это запрещено врачебной тайной.
Такой приказ минздрав Саратовской области разработал по инициативе регионального управления Следственного комитета России.
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