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Предложение губернатора Алтайского края поддержали на уровне правительства

, ИА "Амител"
В заседании участвовали главы Минфина и Минюста РФ, а также зампредседателя правительства РФ

Фото: Anews.com

Правительственная комиссия по региональному развитию поддержала предложение губернатора Алтайского края Александра Карлина о подписании долгосрочных соглашений регионов с федеральными министерствами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что заседание прошло во вторник, 6 июня. Его провел зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак, кроме этого, в нем участвовали глава Минфина РФ Антон Силуанов и министр юстиции Александр Коновалов.

Глава Алтайского края рассказал, что на заседании были рассмотрены важные вопросы, в том числе совершенствование межбюджетных отношений. "Гармонизация межбюджетных отношений <...> ведется постоянно, но в последнее время она осуществляется на более системной основе. Этот вопрос — одна из базовых тематик, которой занимается Правительственная комиссия по региональному развитию", — отметил Карлин.

В качестве одной из важных тем заседания он выделил вопрос об итогах работы федеральных органов исполнительной власти по распределению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов на софинансирование расходных обязательств органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также о дальнейшем совершенствовании механизма распределения этих трансфертов.

По словам губернатора, "это очень значимый для нас вопрос, речь идет о выполнении обязательств органов государственной власти по социально-экономическому развитию регионов и территорий". Он отметил, что в Алтайском крае эта задача решается за счет ресурсов консолидированного бюджета региона и привлечения субсидий из федеральной казны.

"Сегодня выстраивается более справедливая, более гармоничная система отношений", добавил Карлин, отметив, в частности, признание целесообразной установку предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из федерального бюджета на 2018-2020 годы по унифицированной методике.

"Это позволит нам разрабатывать и принимать региональный бюджет не "с колес". Уже в этом году работа будет выстроена по-иному. Мы будем иметь предварительную информацию о распределении федеральных субсидий, сможем заранее с Министерством финансов России и профильными министерствами прорабатывать условия предоставления субсидий. Кроме того, мы намерены парафировать проекты соответствующих соглашений на следующий год. Таким образом, работа над проектом регионального бюджета будет более спокойной, профессиональной и содержательной. Мы надеемся, что накануне уже следующего бюджетного периода 2018-2020 годов или как минимум в следующем году мы будем иметь заранее согласованные и подписанные соглашения с федеральными ведомствами до начала следующего бюджетного периода, что очень важно", — приводит пресс-служба слова Карлина.

Также губернатор сообщил, что его предложения, которые были озвучены на заседании 27 апреля, о подписании соглашений между регионами и федеральными министерствами на более длительный период поддержала Правительственная комиссия по региональному развитию.

"Речь идет о возможности подписания соглашений с министерствами по отдельным направлениям деятельности на период <...> до трех лет, как это предусмотрено правилами бюджетирования", — цитирует пресс-служба слова главы региона. Он отметил, что это очень важно для Алтайского края, добавив, что также продолжится работа по укрупнению субсидий, которая была начата еще два года назад.

В заключение отмечается, что на заседании был затронут целый ряд вопросов, которые были связаны с организацией бюджетного процесса. "Убежден, что принятые Правительственной комиссией решения будут способствовать улучшению и инвестиционного климата, и социального развития нашего региона", — подчеркнул Карлин.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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