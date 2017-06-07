Фото: пресс-служба ГУ МВД России по НСО
Полицейские задержали 26-летнего жителя Новосибирска, совершившего ряд ограблений организаций, которые занимались микрокредитованием граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что инцидент произошел днем 3 июня. Сначала в полицию сообщила о разбойном нападении сотрудник микрофинансовой организации, расположенной в Ленинском районе. По ее словам, неизвестный, угрожая пистолетом, завладел более 28 тысячами рублей. Примерно через час аналогичное преступление было совершено в Калининском районе города. Там вооруженный мужчина завладел 30 тысячами рублей.
Стражи порядка проанализировали обстоятельства совершенных преступлений и описание примет нападавшего, после чего пришли к выводу, что оба нападения совершил один и тот же человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого, который ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
Правоохранители установили, что перед ограблением молодой человек "маскировался", нанося на волосы черную краску для обуви, а также рисуя ею брови, усы и бороду. В ходе обысков полицейские изъяли в квартире задержанного одежду, в которой он совершал преступления, 16 тысяч рублей и аэрозоль для обуви.
Отмечается, что по фактам разбоя возбуждены уголовные дела. Стражи порядка выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности новосибирца. Самого молодого человека заключили под стражу.
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