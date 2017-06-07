Мэр Сочи Анатолий Пахомов торжественно открыл лавочку, с перерезанием ленточки, сообщает паблик MASH.
"Предоставить всем гостям и жителям курорта", — сказал ведущий торжественного мероприятия.
Пахомов долго не мог понять, где именно разрезать ленточку.
1 июня мэр во время одного из мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, бросил сетку с разноцветными мячами и другими подарками прямо под ноги детям, чтобы те разбирали призы на "драчку-собачку".
"Хочу подарить подарок, тут мячи и все остальное. Кому?" — спросил мэр и бросил перед собой подарки, на которые тут же налетели присутствовавшие там дети.
Комментарии