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Военный самолет армии Мьянмы, на борту которого находились 116 человек, пропал с радаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на канал Al Jazeera и местных чиновников.
Глава армии Мьянмы отметил, что связь пропала внезапно около 13:35 (10:35 по московскому времени). Спасательная операция с участием самолетов и кораблей уже началась.
Уточняется, что самолет пропал во время полета над Андаманским морем, находящимся между полуостровами Индокитай и Малакка.
Источники канала утверждают, что на борту воздушного судна находился 101 пассажир и 15 членов экипажа. Предполагается, что борт перевозил родственников военных.
Reuters добавляет, что лайнер покинул город Мьей и летел в сторону крупнейшего города Мьянмы Янгона, однако связь пропала около 32 километров к западу от города Давей (Тавой).
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