Фото: news.ngs.ru
24-летний рабочий погиб на стройке в Дзержинском районе в результате обвала грунта. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по НСО.
Уточняется, что инцидент произошел в среду, 7 июня, около 14:00 на строительной площадке по улице Кошурникова, 20, где возводится высотное здание с подземной парковкой. Издание пишет, что на месте ЧП работает следователь, который устанавливает все обстоятельства ЧП.
В пресс-службе сообщили, что строитель выполнял земляные работы, когда одна из стен котлована осыпалась. В итоге мужчина оказался под земляным грунтом и погиб.
В СК добавили, что погибший мужчина был выходцем из Республики Узбекистан. Также в ведомстве подчеркнули, что он состоял в трудовых отношениях со строительным предприятием.
По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.
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