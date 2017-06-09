Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров на участке 10 соток продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 12,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом расположен на улице Жемчужной. На первом этаже находится большая прихожая, кабинет, гостевая комната, гостевой санузел с душевой кабиной, кухня-столовая, гостиная.

На втором этаже расположены три спальни и санузел с большой ванной-джакузи. Также есть гардеробная с лестницей на чердак.

На цокольном этаже расположена постирочная комната с теплыми полами, мастерская, комната для бильярдной и холодная кладовая.

"Территория разделена на две зоны: сад и зона отдыха с газонной травкой, цветами, прудиком и площадка для надувного бассейна. Баня новая из профилированного бруса с летней террасой, большой комнатой отдыха с камином", — добавляется в объявлении. Имеется сад, вольер для собаки.



