Фото: vladtime.ru
Ливни, грозы и град возможны в Алтайском крае в пятницу, 9 июня, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В отдельных районах дождь, гроза, возможен град, местами в западных районах сильный дождь", — отмечает метеорологическое ведомство.
Днем в регионе +21…+26 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду,, при грозах шквалистое усиление до 19-24 метров в секунду.
В Барнауле также ожидается дождь, гроза. Днем в краевой столице +22…+24 градусов.
Ветер юго-западный, 13-18 метров в секунду.
Комментарии