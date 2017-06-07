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Обломки военного самолета, который пропал ранее с радаров в Мьянме, нашли в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
Напомним, инцидент произошел днем в среду, 7 июня. Воздушное судно, на борту которого находились родные военных, вылетел из города Мьей, который расположен в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон.
Агентство со ссылкой на военных страны сообщает, что на борту самолета находились 104 человека -14 членов экипажа и 90 пассажиров. При этом другие СМИ сообщали о не менее 116 людях на борту, из которых 101 являлся пассажиром.
Ранее сообщалось, что в районе, где самолет пропал с радаров, уже идет спасательная операция с участием самолетов и кораблей.
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