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Соединенные Штаты должны опасаться не РФ, а себя, так как они все больше похожи на бывшего противника — СССР, причем в худших аспектах. Такое заявление сделал американский историк, экс-полковник ВВС США Уилльям Дж.Эстор в The Nation, передает РИА Новости.

Он упоминает, что в старой статье от 2001 года автор провозгласил "конец России", написав о "необратимом движении" в сторону социальной катастрофы и стратегической нерелевантности. Спустя 16 лет, отмечает Эстор, стало очевидно, что автор поторопился с приговором РФ, у которой хватает проблем, но только не на геополитическом уровне.

Зато США стали сами со временем превращаться в нацию, для которой характерен "необратимый упадок", подчеркивает полковник в отставке. "Реальная "красная угроза" Америке находится внутри нее самой", — добавил он, подразумевая попытки чиновников США выявить связи Дональда Трампа с Москвой.

По словам Эстора, в 1986 году он посетил секретный брифинг по вопросам СССР, где ему сказали, что Советский Союз является глубоко авторитарным государством, в котором постоянно следят за гражданами, с экономикой, зависящей от продаж оружия по миру.

Также СССР был представлен как империалистическое государство, стремящееся к ядерному господству и преследующее диссидентов и противников его политики. Повсеместные внутренние проблемы в Советском Союзе скрывались и усугублялись проблемами внешней политики, например войной в Афганистане. Также ряд государств активно использовали ресурсы СССР, мало что предлагая взамен.

По словам Эстора, данные проблемы СССР тех лет очень напоминают происходящее в США. Например, сейчас в Штатах задействованы 17 спецслужб, на которые каждый год тратится по 80 миллиардов бюджетных денег.

Также экономика страны зависит от оружейного экспорта, а главной причиной поездки главы США в Саудовскую Аравию являлась сделка по продаже оружия на 110 миллиардов долларов. При этом на масштабную модернизацию ядерного арсенала Вашингтон планирует потратить порядка триллиона долларов в ближайшие 30-35 лет.

Кроме этого, отмечает экс-полковник, Америку называют "неофициальной империей", имеющей почти 800 военных баз по всему миру. При этом спецслужбы США каждый год действуют в более чем 130 мировых странах.

Среди внутренних проблем Штатов — высокая смертность от опиатов (каждый год умирает 30 тысяч человек). В городах типа Мичигана или Нового Орлеана люди все время травятся свинцом, добыча сланцевого газа приводит к землетрясениям в Оклахоме и Огайо, а администрация главы США при этом активно пытается сократить суммы страховых выплат американцам.

Лишь после решения этих и ряда других проблем Штаты смогут избавиться от своей "реальной российской проблемы", заключает Эстор.