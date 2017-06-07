В Екатеринбурге полиция скрутила мать с грудничком на руках за продажу укропа, сообщает паблик MASH.
В результате задержания у женщины на теле остались синяки. По данному инциденту назначена и уже проводится проверка. Действиям сотрудников полиции будет дана оценка.
По данным паблика, инцидент произошел 1 июня. Молодая мать с грудным ребенком стояла у своего дома и продавала пучки укропа.
На месте появился участковый уполномоченный. Он подошел и попросил представить документы на законную реализацию продуктов питания и занятие земельного участка. После участковый вызвал на место наряд патрульно-постовой службы.
22-летнюю мать с малышом усадили в автомобиль и увезли в отдел полиции для выяснения обстоятельств. На нее завели несколько административных дел.
Комментарии
Ишь змея какая - вырастила, продала, а налог не заплатила! У одного из уважаемых вассалов царя нашего государя, кусок хлеба, можно сказать изо рта вырвала!
Боже Тсаря храни - сильный державный, здраствуй на славу, на славу фсем нам!