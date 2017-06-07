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Минобрнауки Латвии предлагает запретить сдавать экзамены на русском языке

, ИА "Амител"
В ведомстве отмечают, что в прошлом учебном году экзамены на русском языке сдавали лишь 15% учеников

Фото: anna-news.info

Министерство образования и науки Латвии подготовило изменения к порядку сдачи экзаменов. Согласно им, централизованные экзамены в школах национальных меньшинств республики будут сдавать лишь на латышском языке, а учеников лишат права выбирать язык сдачи экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Агентство пишет, что сейчас все экзаменационные материалы в республике готовятся лишь на государственном языке, но ученики в школах нацменьшинств имеют право выбирать язык сдачи — латышский или русский. 

В Минобрнауки отмечают, что в 2008-2009 учебном году возможностью сдать экзамен на русском воспользовались 40% школьников, в 2015/2016 году — лишь 15%. Поэтому ведомство предлагает установить латышский единственным языком для сдачи централизованных экзаменов.

По мнению главы министерства Карлиса Шадурскиса, данное решение будет  способствовать высокому знанию государственного языка, подчеркнув, что при этом будут обеспечены "неизменные возможности изучать родной язык и культуру".

Агентство отмечает, что в Латвии живут около 2 миллионов человек, из которых порядка 40% — это русскоязычное население. При этом в республике единственный госязык — латышский, а русский считается иностранным.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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