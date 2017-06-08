Компания "Росэлектроника" объявила о запуске предсерийного производства компьютеров нового поколения "Эльбрус 101-РC". Цена экземпляра тестовой партии превысит среднюю цену MacBook от Apple, выяснил Hi-Tech Mail.ru
В компании отметили, что первая, тестовая партия направится в государственные ведомства, частные компании и на промышленные предприятия. Источник в компании назвал предполагаемую стоимость компьютера.
"Цена на тестовый образец ПК будет в районе 130 тыс. руб., а на серийный, который появится в начале 2018 года, — в районе 70 тыс. руб. за штуку", — рассказал источник.
Самый новый из доступных MacBook с 12-дюймовым экраном и 512 Гб памяти SSD обойдется в 117 тыс. рублей.
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