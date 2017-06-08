США могут сократить на $100 млрд расходы на ядерное вооружение

Демократы Эд Марки и Эрл Блюменауэр внесли на рассмотрение в конгресс США законопроект о сокращении трат на ядерное вооружение, сообщает RT.
По мнению авторов инициативы, сокращение оборонных расходов необходимо по причине их нецелесообразности. Так, за период с 2017-го по 2026 год на содержание и обновление ядерного вооружения США планируют потратить около $400 млрд.
"Берлинская стена пала в 1989 году. Советского Союза больше не существует. Холодная война окончена. Изменился характер угроз национальной безопасности и военным интересам США. Тем не менее Соединённые Штаты продолжают содержать чрезмерно большой и дорогостоящий арсенал ядерного оружия и средств доставки, оставшийся после холодной войны", — говорится в законопроекте.
США должны уменьшить запланированные на 2017-2026 годы расходы на $100 млрд, сократив число ядерных боезарядов на треть.
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