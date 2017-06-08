Вассерман рассказал, когда Запад отменит санкции против России

Популярный российский журналист и публицист Анатолий Вассерман ответил на вопрос, смогут ли в США изменить санкционную политику в отношении России, сообщает iReactor.

"Полагаю, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки не откажутся от антироссийских санкций. Не откажутся по нескольким причинам", — считает Вассерман.

По его мнению, во-первых, Трампу жизненно необходимо как можно скорее претворить в жизнь свою программу внутриамериканских реформ.

"Те, кому эти реформы невыгодны, не могут вслух это декларировать, поскольку боятся, что избиратели, проголосовавшие за Трампа, найдут множество способов выразить свое недовольство саботажем той политики, за которую, собственно, избиратели голосовали. Поэтому оппоненты пытаются тормозить Трампа обвинением в том, что он работает на Россию, а значит, против Соединенных Штатов. Это, конечно, не так: он работает именно на Соединенные Штаты", — уверен Вассерман.

Он предполагает, что предлагаемая Трампом система реформ приведет к выгодным последствиям не только для США, но и для всего мира, включая Россию: "Но сейчас Трамп не может это внятно объяснять. Ему просто не до того. Кроме того, он знает, что любые его объяснения будут перевраны при публикации. Поэтому он сейчас вынужден доказывать, что не работает на Россию, тем, что соглашается с большинством антироссийских санкций".

Кроме того, по его мнению, немаловажно также и то, что по интересам Европейского Союза эти санкции бьют значительно сильнее, чем по интересам Российской Федерации, "не говоря уже об интересах Соединенных Штатов: для них при нынешней структуре глобальной экономики Европейский Союз — опасный конкурент на многих ключевых направлениях".

Поэтому до тех пор, пока Трамп не доломает сопротивление своих внутриамериканских оппонентов, он не будет отменять антироссийские санкции.

"Другое дело, что при благоприятном раскладе это сопротивление будет сломлено уже к концу этого года, поскольку к этому времени начнется потихонечку очередная парламентская предвыборная кампания, а в этой кампании поддержка президента, пусть даже и подвергаемого пропагандистской атаке, очень важна, и президент, скорее всего, получит возможность изрядно давить на своих оппонентов. Так что при благоприятном раскладе нас ждет отмена санкций уже в следующем году, а при неблагоприятном — в 2019 году, когда начнет работать новоизбранный конгресс, судя по всему, более заботящийся об интересах Соединенных Штатов в целом, а не отдельно от монополистов", — полагает Вассерман.