Единый реестр коррупционеров создадут в России

Российские чиновники и сотрудники правоохранительных органов, уволенные за коррупционные правонарушения (влекущие, в том числе, и уголовную ответственность), теперь окажутся в едином реестре: предполагается, что вносить их туда будут бывшие работодатели, сообщает РИА Новости.
Законопроект о создании единого реестра коррупционеров Госдума приняла 7 июня в третьем чтении, теперь его должны одобрить в Совете Федерации.
В список будут включать отстраненных от службы в связи с утратой доверия за коррупцию высших государственных чиновников, сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и органов внутренних дел, таможенников и работников пожарной службы, военных, государственных и муниципальных служащих.
Под поправки также подпадают государственные гражданские и муниципальные служащие, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Авторы законопроекта уверены: черный список позволит своевременно вычислить кандидатов на государственную и муниципальную службу, которым есть что скрывать.
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