В общественном транспорте столицы Испании запретили сидеть с широко расставленными ногами, чтобы не занимать дополнительные места, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание The Local.
В метро, автобусах и поездах появятся знаки, уведомляющие пассажиров о запрете. На них изображен человечек, который раздвинул ноги настолько широко, что перестал умещаться на своем сиденье.
Такое решение было принято после появления петиции с соответствующим требованием.
"Неуважительным сидением называют свойственную некоторым мужчинам привычку широко раздвигать ноги в общественном транспорте, занимая чужое место", говорится в петиции.
Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG— Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 7 июня 2017 г.
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