Фото: jejamo.com
В американском штате Мэриленд убили 18-летнего россиянина. Полицейское управление уезда Монтгомери подтвредило, что убитый Артем Зиберов был гражданином РФ.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 июня, в жилом районе около Монтгомери-Виллидж. В службу спасения поступил звонок о стрельбе, прибывшие на место стражи порядка обнаружили в припаркованной машине тела Артема Зиберова (Artem S. Ziberov) и 17-летнего Шади Ади Наджар (Shadi Adi Najjar).
"Мы можем подтвердить, что он гражданин России", — сообщил представитель полиции. Он не уточнил, что россиянин делал в США.
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