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18-летнего россиянина расстреляли в американском штате Мэриленд

, ИА "Амител"
Тело молодого человека и его одноклассника обнаружили в припаркованной машине

Фото: jejamo.com

В американском штате Мэриленд убили 18-летнего россиянина. Полицейское управление уезда Монтгомери подтвредило, что убитый Артем Зиберов был гражданином РФ.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 июня, в жилом районе около Монтгомери-Виллидж. В службу спасения поступил звонок о стрельбе, прибывшие на место стражи порядка обнаружили в припаркованной машине тела Артема Зиберова (Artem S. Ziberov) и 17-летнего Шади Ади Наджар (Shadi Adi Najjar).

"Мы можем подтвердить, что он гражданин России", — сообщил представитель полиции. Он не уточнил, что россиянин делал в США.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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