Фото: 333v.ru
Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром в четверг, 8 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, серьезный затор наблюдается на пересечениях улицы Власихинской с улицей Малахова и шоссе Ленточный Бор. Автомобили на данном участке передвигаются со скоростью не выше 10 километров в час.
Также серьезный затор образовался на перекрестке Попова — Павловский тракт, на улицах Советской Армии, Челюскинцев, на отрезке проспекта Строителей и в районе площади Октября. Кроме этого, пробка собирается в районе перекрестка улица Северо-Западная — проспект Ленина. На самом загруженном из озвученных участков автомобили двигаются со скоростью не более 5 километров в час.
На карте отмечено, что на пересечении улиц Попова и Власихинской произошло ДТП.
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