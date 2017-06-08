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Новости

Режиссер Учитель сообщил о персональном письме от Поклонской

, ИА "Амител"
В письме депутат просит предоставить фильм "Матильда" для оценки ее экспертам

Фото: twitter.com

Режиссер картины "Матильда" Алексей Учитель сообщил, что получил личное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она попросила в нем предоставить фильм для оценки ее экспертам, сообщает РИА Новости.

Учитель добавил, что раскроет подробности истории вокруг "Матильды" на пресс-конференции, которая состоится 13 июня.

Ранее НТВ сообщал, что режиссер не собирается предоставлять картину экспертам Поклонской, поскольку закон не предусматривает подобные формы контроля.

Напомним, депутат ГД добивается запрета выхода "Матильды" на экраны, поскольку, по ее мнению, картина оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин сообщил, что на киностудии в Санкт-Петербурге 25 мая началась налоговая проверка, добавляет "РГ".

В ленте "Матильда" рассказывается о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главные роли в фильме исполнили Михалина Ольшанска и Ларс Айдингер. Премьерный показ фильма пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В широкий прокат картина выйдет 25 октября.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2017 09:08
- гость -

Дура!!!!! А кто о наших чувствах подумает???

0  0
8.06.2017 09:09
- гость -

Как эта глушёная тётя заманала уже со своими наклонностями.

0  0
8.06.2017 09:11
- гость -

Вот так на пустом месте и рождаются "фигуры" российского масмедиа. Экзальтированная психо/патическая личность свихнувшаяся на Николае 2

0  0
8.06.2017 09:14
БГГ

премьерного показа еще не было,а севастопольская прокурорша уже ее видела? или слухи только?
и вообще, кто ее танцует, эту косноязычную анимешку, а?

0  0
8.06.2017 09:17
- гость -

Дама депутат похоже перешла границу вседозволенности и занимается откровенным шантажом. Религиозная монархистка с комплексом величия в органах гос власти - это явный перебор. Крым от неё тихо избавился подставив всю страну.

0  0
8.06.2017 09:21
- гость -

Такое впечатление что Поклонская сводит личные счеты используя служебное положение. Скорее всего она просто профнепригодна и в качестве прокурора, и в качестве депутатки.

0  0
8.06.2017 09:22
- гость -

Это наш выбор и нечего на зеркало пенять! Ведь это мы, полностью доверяя ЕР, способствуем появлению маргиналов во всех ветвях власти.

0  0
8.06.2017 09:22
- гость -

Крым от неё тихо избавился подставив всю страну.

А ее реально выбрали, или по спискам протащили?

0  0
8.06.2017 09:24
- гость -

Поклонская была на своём месте в прокуратуре Крыма, за тот этап ей честь и хвала, а вот ее карьера в качестве депутата ГосДумы - сомнительна.
пока всё, чем она отличилась, это мироточение, портреты последнего императора, и непонятный закус по фильму Матильда.
политик федерального уровня не этим должен заниматься.
её личные пристрастия пускай с ней остаются, и проявляются во внерабочее время.
зачем к режиссеру прицепилась с этой экспертизой?
надо завязывать с пропагандой личных пристрастий Милонова и Поклонской.

0  0
8.06.2017 09:27
- гость -

По спискам протащили...

0  0
8.06.2017 09:28
- гость -

Может, этой оскорблёноверующей стать попихой, и пусть в уши дует в церкви коленопреклонённым и остальным спокойнее, и её скорее в психушку отправят?

0  0
8.06.2017 09:29
- гость -

Я теперь совсем по другому оцениваю ее слова о том, как она "геройствовала" В укаине. Наверное ее все же выгнали, а не она сама. Ведь по ней самой экспертиза плачет, свозите ее кто-нибудь в Кащенко.

0  0
8.06.2017 09:40
- гость -

По спискам протащили...

Ну тогда население Крыма не при делах.

0  0
8.06.2017 09:40
- гость -


8.06.2017 09:24
- гость -

давно у нас депутаты госдуры стали политиками? да еще и федерального уровня?

0  0
8.06.2017 09:41
- гость -

Кто-то её огуливает, вот и маячит она пока. Потом исчезнет.

0  0
8.06.2017 09:58
- гость -

ОСТАЮСЬ С ОБМАНУТЫМ НАРОДОМ.
Н.Н. Добронравов
.
Вот пришло письмо издалека,
Где живут богато и свободно.
Пусть судьба страны моей горька, -
Остаюсь с обманутым народом.
Пусть судьба печальна и горька.
.
Мы изгои в собственной стране,
Не поймём, кто мы, откуда родом.
Друг далёкий, вспомни обо мне
Остаюсь с обманутым народом.
Друг далёкий, вспомни обо мне.
.
Слышен звон чужих монастырей
Снова мы себя переиначим.
На обломках Родины моей
Вместе соберёмся и поплачем,
На обломках Родины моей.
.
Мы ещё от жизни не ушли,
Цвет берёз не весь ещё распродан,
И вернутся снова журавли
Остаюсь с обманутым народом.
И вернутся снова журавли.
.
Не зови в дорогу, не зови.
Верой мы сильны, а не исходом.
Не моли о счастье и любви
Остаюсь с обманутым народом.
Не зови в дорогу, не зови.

0  0
8.06.2017 10:00
- гость -

8.06.2017 09:11
- гость -
Вот так на пустом месте и рождаются "фигуры" российского масмедиа. Экзальтированная психо/патическая личность свихнувшаяся на Николае 2

В госдуре все бабы такие, у всех свои отклонения, вспомните выступления любой из них на ТВ и инициативы, ими продвигаемые

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