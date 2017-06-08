Фото: twitter.com
Режиссер картины "Матильда" Алексей Учитель сообщил, что получил личное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она попросила в нем предоставить фильм для оценки ее экспертам, сообщает РИА Новости.
Учитель добавил, что раскроет подробности истории вокруг "Матильды" на пресс-конференции, которая состоится 13 июня.
Ранее НТВ сообщал, что режиссер не собирается предоставлять картину экспертам Поклонской, поскольку закон не предусматривает подобные формы контроля.
Напомним, депутат ГД добивается запрета выхода "Матильды" на экраны, поскольку, по ее мнению, картина оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим Поклонская направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин сообщил, что на киностудии в Санкт-Петербурге 25 мая началась налоговая проверка, добавляет "РГ".
В ленте "Матильда" рассказывается о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главные роли в фильме исполнили Михалина Ольшанска и Ларс Айдингер. Премьерный показ фильма пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В широкий прокат картина выйдет 25 октября.
Комментарии
Дура!!!!! А кто о наших чувствах подумает???
Как эта глушёная тётя заманала уже со своими наклонностями.
Вот так на пустом месте и рождаются "фигуры" российского масмедиа. Экзальтированная психо/патическая личность свихнувшаяся на Николае 2
премьерного показа еще не было,а севастопольская прокурорша уже ее видела? или слухи только?
и вообще, кто ее танцует, эту косноязычную анимешку, а?
Дама депутат похоже перешла границу вседозволенности и занимается откровенным шантажом. Религиозная монархистка с комплексом величия в органах гос власти - это явный перебор. Крым от неё тихо избавился подставив всю страну.
Такое впечатление что Поклонская сводит личные счеты используя служебное положение. Скорее всего она просто профнепригодна и в качестве прокурора, и в качестве депутатки.
Это наш выбор и нечего на зеркало пенять! Ведь это мы, полностью доверяя ЕР, способствуем появлению маргиналов во всех ветвях власти.
Крым от неё тихо избавился подставив всю страну.
А ее реально выбрали, или по спискам протащили?
Поклонская была на своём месте в прокуратуре Крыма, за тот этап ей честь и хвала, а вот ее карьера в качестве депутата ГосДумы - сомнительна.
пока всё, чем она отличилась, это мироточение, портреты последнего императора, и непонятный закус по фильму Матильда.
политик федерального уровня не этим должен заниматься.
её личные пристрастия пускай с ней остаются, и проявляются во внерабочее время.
зачем к режиссеру прицепилась с этой экспертизой?
надо завязывать с пропагандой личных пристрастий Милонова и Поклонской.
По спискам протащили...
Может, этой оскорблёноверующей стать попихой, и пусть в уши дует в церкви коленопреклонённым и остальным спокойнее, и её скорее в психушку отправят?
Я теперь совсем по другому оцениваю ее слова о том, как она "геройствовала" В укаине. Наверное ее все же выгнали, а не она сама. Ведь по ней самой экспертиза плачет, свозите ее кто-нибудь в Кащенко.
По спискам протащили...
Ну тогда население Крыма не при делах.
8.06.2017 09:24
- гость -
давно у нас депутаты госдуры стали политиками? да еще и федерального уровня?
Кто-то её огуливает, вот и маячит она пока. Потом исчезнет.
ОСТАЮСЬ С ОБМАНУТЫМ НАРОДОМ.
Н.Н. Добронравов
.
Вот пришло письмо издалека,
Где живут богато и свободно.
Пусть судьба страны моей горька, -
Остаюсь с обманутым народом.
Пусть судьба печальна и горька.
.
Мы изгои в собственной стране,
Не поймём, кто мы, откуда родом.
Друг далёкий, вспомни обо мне
Остаюсь с обманутым народом.
Друг далёкий, вспомни обо мне.
.
Слышен звон чужих монастырей
Снова мы себя переиначим.
На обломках Родины моей
Вместе соберёмся и поплачем,
На обломках Родины моей.
.
Мы ещё от жизни не ушли,
Цвет берёз не весь ещё распродан,
И вернутся снова журавли
Остаюсь с обманутым народом.
И вернутся снова журавли.
.
Не зови в дорогу, не зови.
Верой мы сильны, а не исходом.
Не моли о счастье и любви
Остаюсь с обманутым народом.
Не зови в дорогу, не зови.
8.06.2017 09:11
- гость -
Вот так на пустом месте и рождаются "фигуры" российского масмедиа. Экзальтированная психо/патическая личность свихнувшаяся на Николае 2
В госдуре все бабы такие, у всех свои отклонения, вспомните выступления любой из них на ТВ и инициативы, ими продвигаемые