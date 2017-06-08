Фото: vk.com/act54
Житель Новосибирска скончался посреди улицы в среду, 7 июня. Об этом сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" во "ВКонтакте".
Уточняется, что ЧП произошло в Ленинском районе. В Троллейном жилмассиве обнаружили тело 56-летнего мужчины. На место происшествия прибыли полицейские и скорая. Причины смерти устанавливаются.
Одна из свидетельниц происшествия добавила, что видела, как мужчина снял немного денег в банкомате, отошел от него и упал. Находившиеся рядом люди вызвали скорую и пытались привести его в чувство с помощью нашатыря.
"Нас было 4 человека — 3 женщины и парень, ну, к сожалению, нет у нас медицинского образования", — добавила она.
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