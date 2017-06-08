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Количество погибших в результате нападения боевиков на здание Меджлиса - иранского парламента в Тегеране — и мавзолей Хомейни увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters и заявление замминистра внутренних дел Ирана Хосейна Зольфагари.
Ранее сообщалось о 12 жертвах нападения. Кроме этого, как отметил замглавы ведомства, 43 человека получили ранения в результате теракта.
Напомним, двойной теракт в иранской столице произошел в среду, 7 июня. Атаки произвели две группы боевиков, примкнувших к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Издание отмечает, что в парламент проникли четыре террориста, переодевшись в женскую одежду. После перестрелки один из боевиков активировал находившуюся на нем взрывчатку, а остальных убил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Уточняется, что возле мавзолея также произошел взрыв, который устроила смертница.
Полиция арестовала по данному делу пятерых подозреваемых, добавляет "Российская газета".
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