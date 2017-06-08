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Поклонская объяснила, почему пользуется сразу двумя служебными квартирами

, ИА "Амител"
У депутата есть одна служебная квартира в Москве и другая в Симферополе

Фото: newspile.ru

Депутат ГД от "Единой России" Наталья Поклонская объяснила, почему одновременно пользуется двумя служебными квартирами. Одна из них — депутатская — расположена в Москве на улице Улофа Пальме, а другая, предоставленная ей в пользование, пока она была прокурором Крыма, — в Симферополе, пишет "Дождь".

Поклонская отметила, что в должности прокурора ей выделили служебное жилье площадью 116 квадратных метров в Симферополе, поскольку личного жилья у нее не было. Экс-прокурор добавила, что жила в той квартире в прошлом году до своего избрания в Госдуму. Поэтому, подчеркивает Поклонская, эта квартира и указана в декларации за 2016 год как служебное жилье.

Депутат заявила, что может пользоваться прокурорской квартирой, пока комиссия при Генпрокуратуре не решит, может ли Поклонская приватизировать данную квартиру или должна ее покинуть. Пока этот вопрос находится в стадии рассмотрения, а депутат может пользоваться жильем. "Я плачу за нее квартплату, коммунальные услуги, приезжаю и останавливаюсь именно в этой квартире", — добавила Поклонская.

"Дождь" отмечает, что в среду, 7 июня, Transparency опубликовала расследование в отношении депутата ГД, в котором было сказано о незадекларированной квартире экс-прокурора в Донецке, а также говорилось, что она все еще пользуется служебной квартирой в Симферополе, которую занимала в должности крымского прокурора.

В ответ Поклонская пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по признакам статей "злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях", "клевета", "распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка" и "регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом".

Также депутат подчеркнула, что у нее нет квартиры в Донецке, назвав данную информацию "наглой ложью".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2017 10:29
- гость -

Надо приватизировать, и в Крыму и в Москве вот тады народ поймет и на следующий срок изберет!

0  0
8.06.2017 10:32
- гость -

Две нельзя, да и московскую тоже не дадут - депутатская, а в Симферополе скорее всего разрешат.

0  0
8.06.2017 10:39
- гость -

Своего жилья у неё нет-собирается приватизировать в Симферополе.А подонков из дождя,распространяющих клевету о её житье-бытье надо поставить на хорошие бабки.

0  0
8.06.2017 10:42
- гость -

Подводя итоги всероссийского соцсоревнования, по воровству и коррупции, а также выполнения и перевыполнения соцобязательств по тупости, не пора ли заменить Вальку-Стаканиху, мироточащей Натальей Наклонской?

0  0
8.06.2017 10:44
- гость -

В том, что баба глупа - нет сомнений. Потому как Творцом сотворена из ребра.
Пусть даже две квартиры и есть, которые она оплачивает, в этом нет корысти, нет и состава преступления.

0  0
8.06.2017 10:45
- гость -

Депутатский мандат на стол, и отправить маркитанкой в Сирию

0  0
8.06.2017 10:51
- гость -

8.06.2017 10:44
- гость -
глупый, в библии так еврейску бабу сделали из ребра.
А русские бабы из стали.

0  0
8.06.2017 10:52
- гость -

8.06.2017 10:39
- гость -
Своего жилья у неё нет-собирается приватизировать в Симферополе.А подонков из дождя,распространяющих клевету о её житье-бытье надо поставить на хорошие бабки.

сленг у вас прям прокурорский. она и ставит всех, только про свое бревно забывает.

0  0
8.06.2017 10:56
- гость -

Какое бревно в глазу?Ты вообще воспринимаешь суть написанного?

0  0
8.06.2017 10:57
- гость -

8.06.2017 10:52
- гость -
видно сильно задевает законотворцев нарушающих законы, раз ее уже тычут в две квартиры служебные.
но почему это вас задевает? тоже рыльце в пушку?

0  0
8.06.2017 11:06
- гость -

8.06.2017 10:56
- гость -
Какое бревно в глазу?Ты вообще воспринимаешь суть написанного?

Я то да. 1. введение в заблуждение избирателей (неверная декларация). 2 приватизация (сиречь - прихват госсобственности) служебной квартиры. 2. использование служебно положения в личных целях (прессинг режиссера по линии ФНС и прокуратуры). Мало бревен или от нее тебе все божья роса?

0  0
8.06.2017 11:08
- гость -

8.06.2017 10:51
- гость -
8.06.2017 10:44
- гость -
глупый, в библии так еврейску бабу сделали из ребра.
А русские бабы из стали....

ты там где русских баб то увидал ???

0  0
8.06.2017 11:10
- гость -

8.06.2017 10:57
- гость -
8.06.2017 10:52
- гость -
видно сильно задевает законотворцев нарушающих законы, раз ее уже тычут в две квартиры служебные.
но почему это вас задевает? тоже рыльце в пушку?

Назови кого она прихватила с поличным из коллег-законотворцев? )) я пой пух я горбом всю жизнь зарабатывал, мне никто служебных хат не давал (даже пожить) не то что в подарок.

0  0
8.06.2017 11:19
- гость -

то 11:06 ===Ну ты дубинушка )))

0  0
8.06.2017 11:20
- гость -

8.06.2017 11:06
- гость -
декларация в порядке.
про квартиру в Донецке никем не доказано. Транспаренси - не те, кому можно верить.
приватизации еще не было, она ждет разрешения от Генпрокуратуры на это. никакого прихвата госсобственности поэтому.
прессинг режиссера идеот от неё лично как гражданина РФ, никаких полномочий она не включала.
все твои обвинения - песок.

0  0
8.06.2017 11:29
- гость -

8.06.2017 11:08
- гость -
тебе дубине, разницу пояснили между библейскими бабами и русскими.

Поклонская - русская- смотри на внешние этнические признаки

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