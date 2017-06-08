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Депутат ГД от "Единой России" Наталья Поклонская объяснила, почему одновременно пользуется двумя служебными квартирами. Одна из них — депутатская — расположена в Москве на улице Улофа Пальме, а другая, предоставленная ей в пользование, пока она была прокурором Крыма, — в Симферополе, пишет "Дождь".

Поклонская отметила, что в должности прокурора ей выделили служебное жилье площадью 116 квадратных метров в Симферополе, поскольку личного жилья у нее не было. Экс-прокурор добавила, что жила в той квартире в прошлом году до своего избрания в Госдуму. Поэтому, подчеркивает Поклонская, эта квартира и указана в декларации за 2016 год как служебное жилье.

Депутат заявила, что может пользоваться прокурорской квартирой, пока комиссия при Генпрокуратуре не решит, может ли Поклонская приватизировать данную квартиру или должна ее покинуть. Пока этот вопрос находится в стадии рассмотрения, а депутат может пользоваться жильем. "Я плачу за нее квартплату, коммунальные услуги, приезжаю и останавливаюсь именно в этой квартире", — добавила Поклонская.

"Дождь" отмечает, что в среду, 7 июня, Transparency опубликовала расследование в отношении депутата ГД, в котором было сказано о незадекларированной квартире экс-прокурора в Донецке, а также говорилось, что она все еще пользуется служебной квартирой в Симферополе, которую занимала в должности крымского прокурора.

В ответ Поклонская пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по признакам статей "злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях", "клевета", "распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка" и "регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом".

Также депутат подчеркнула, что у нее нет квартиры в Донецке, назвав данную информацию "наглой ложью".