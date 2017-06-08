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Полиция задержала двоих жителей алтайского рабочего поселка Тальменка по подозрению в угоне "Нивы" у односельчанина.

Согласно данным ГУ МВД по региону, накануне ночью 20-летние злоумышленники, взломав ворота, проникли в гараж односельчанина и угнали из него машину.

"Автомобиль со следами повреждения был обнаружен сотрудниками полиции на одной из улиц. Вскоре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали и подозреваемых", — добавляют в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.