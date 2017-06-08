Фото: omskregion.info
Тема молодежи может стать одной из главных для президентской кампании-2018. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Собеседники агентства отметили, что ВЦИОМ и ФОМ проведут социологические исследования на данную тему по заказу президентской администрации. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил газете эту информацию, а директор ФОМ Александр Ослон не подтвердил, но и не опроверг.
По данным источника газеты, в предвыборной кампании поднимутся вопросы качества образования, трудоустройства молодежи, кредитных программ, цифровой экономики и безопасности. Также планируется "соответствующее идеологическое сопровождение", проведение концертов, форумов и молодежных фестивалей.
Собеседник газеты добавил, что в обсуждении темы привлечения молодежи участвуют главред "Эксперта" Валерий Фадеев и политолог Олег Матвейчев.
По данным одного из источников издания, молодежь хотят встроить в предвыборную кампанию и удержать позиции Владимира Путина в данной категории избирателей.
"Молодежь неоднородна и динамична, сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться", — приводит его слова газета.
Источник газеты подчеркнул, что использование "молодежной" темы имеет свои риски, поскольку "на верхушку социальных лифтов поднимаются дети чиновников".
Напомним, президентские выборы в РФ должны состояться в марте 2018 года.
Комментарии
А после 40-ка не нужны уже.
На работу не берут.
И нужны молодые до 25 лет со стажем лет десять и с опытом...
Молодежь что хорошо учились и закончили вузы последние 3 года не могут устроиться по специальности. Наверное поэтому у нас отменили специалитет в вузах.
Вузы теперь не готовят специалистов, они готовят ученых- бакалавров и магистров.
Ну бездельников в общем.
Прогресс-это хорошо!
Регресс,когда молодняк,уподобльясь обезьянам лазает по фонарнам столбам-это плохо!
Да никто не нужен государству, хоть с голоду подыхай.
У чиновников всё итак хорошо.
Концерты, форумы, фестивали... А где обещанные миллионы рабочих мест?!
На какие шиши фестивалить?