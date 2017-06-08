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Тема молодежи может стать одной из главных для президентской кампании-2018. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Собеседники агентства отметили, что ВЦИОМ и ФОМ проведут социологические исследования на данную тему по заказу президентской администрации. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил газете эту информацию, а директор ФОМ Александр Ослон не подтвердил, но и не опроверг.

По данным источника газеты, в предвыборной кампании поднимутся вопросы качества образования, трудоустройства молодежи, кредитных программ, цифровой экономики и безопасности. Также планируется "соответствующее идеологическое сопровождение", проведение концертов, форумов и молодежных фестивалей.

Собеседник газеты добавил, что в обсуждении темы привлечения молодежи участвуют главред "Эксперта" Валерий Фадеев и политолог Олег Матвейчев.

По данным одного из источников издания, молодежь хотят встроить в предвыборную кампанию и удержать позиции Владимира Путина в данной категории избирателей.

"Молодежь неоднородна и динамична, сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться", — приводит его слова газета.

Источник газеты подчеркнул, что использование "молодежной" темы имеет свои риски, поскольку "на верхушку социальных лифтов поднимаются дети чиновников".

Напомним, президентские выборы в РФ должны состояться в марте 2018 года.