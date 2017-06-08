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Губернатор Алтайского края утвердил 15 членов Общественной палаты

, ИА "Амител"
Действующий председатель Лев Коршунов в этот список попал

Фото: opaltai.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил свою часть Общественной палаты региона. Из 15 членов половина переходят из прошлого созыва.

По решению главы региона в ОП АК вошли:

  • Петр Бабайцев, председатель краевого отделения организации "Российский Красный Крест";
  • Владимир Бабушкин, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов;
  • Валентина Булгакова, председатель Совета семей погибших защитников Отечества краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана";
  • Владимир Войчишин, скульптор;
  • Светлана Говорухина, заместитель председателя "Краевого Совета женщин — отделения Союза женщин России";
  • Сергей Иванников, Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, глава Алтайской митрополии, ректор Барнаульской духовной семинарии;
  • Сергей Кашников, генеральный директор спорткомплекса "Обь", президент Алтайской краевой федерации плавания;
  • Владимир Климов, председатель Совета краевой организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
  • Виталий Кольцов, председатель краевой детско-юношеской общественной организации "Клуб "Юный друг пограничников "Святогор";
  • Лев Коршунов, президент Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова;
  • Ирина Линдт, преподаватель Кулундинской ДШИ;
  • Владимир Лопаткин, профессор кафедры физики и методики обучения физике Алтайского государственного педагогического университета;
  • Сергей Малыхин, редактор газеты "Природа Алтая";
  • Евгений Новиков, заместитель председателя правления по экономическим вопросам "Российского Союза ветеранов Афганистана";
  • Анатолий Ткаченко, председатель отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Алтайского края.

Читайте также: Новый созыв Общественной палаты Алтайского края начнут формировать в марте

Первых 15 членов ОП АК в конце апреля утвердили депутаты Алтайского Заксобрания. Теперь эти 30 человек выберут еще 15 членов палаты, и ее формирование будет завершено. Работать новый созыв будет три года.

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Комментарии

8.06.2017 11:00
- гость -

Вот очередной пример откровенного издевательства и глумления - Общественная палата должна представлять общество и не может назначаться по определению!

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