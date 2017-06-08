Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил свою часть Общественной палаты региона. Из 15 членов половина переходят из прошлого созыва.

По решению главы региона в ОП АК вошли:

Петр Бабайцев, председатель краевого отделения организации "Российский Красный Крест";

Владимир Бабушкин, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов;

Валентина Булгакова, председатель Совета семей погибших защитников Отечества краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана";

Владимир Войчишин, скульптор;

Светлана Говорухина, заместитель председателя "Краевого Совета женщин — отделения Союза женщин России";

Сергей Иванников, Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, глава Алтайской митрополии, ректор Барнаульской духовной семинарии;

Сергей Кашников, генеральный директор спорткомплекса "Обь", президент Алтайской краевой федерации плавания;

Владимир Климов, председатель Совета краевой организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Виталий Кольцов, председатель краевой детско-юношеской общественной организации "Клуб "Юный друг пограничников "Святогор";

Лев Коршунов, президент Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова;

Ирина Линдт, преподаватель Кулундинской ДШИ;

Владимир Лопаткин, профессор кафедры физики и методики обучения физике Алтайского государственного педагогического университета;

Сергей Малыхин, редактор газеты "Природа Алтая";

Евгений Новиков, заместитель председателя правления по экономическим вопросам "Российского Союза ветеранов Афганистана";

Анатолий Ткаченко, председатель отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Алтайского края.

Читайте также: Новый созыв Общественной палаты Алтайского края начнут формировать в марте

Первых 15 членов ОП АК в конце апреля утвердили депутаты Алтайского Заксобрания. Теперь эти 30 человек выберут еще 15 членов палаты, и ее формирование будет завершено. Работать новый созыв будет три года.