Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил свою часть Общественной палаты региона. Из 15 членов половина переходят из прошлого созыва.
По решению главы региона в ОП АК вошли:
- Петр Бабайцев, председатель краевого отделения организации "Российский Красный Крест";
- Владимир Бабушкин, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов;
- Валентина Булгакова, председатель Совета семей погибших защитников Отечества краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана";
- Владимир Войчишин, скульптор;
- Светлана Говорухина, заместитель председателя "Краевого Совета женщин — отделения Союза женщин России";
- Сергей Иванников, Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, глава Алтайской митрополии, ректор Барнаульской духовной семинарии;
- Сергей Кашников, генеральный директор спорткомплекса "Обь", президент Алтайской краевой федерации плавания;
- Владимир Климов, председатель Совета краевой организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Виталий Кольцов, председатель краевой детско-юношеской общественной организации "Клуб "Юный друг пограничников "Святогор";
- Лев Коршунов, президент Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова;
- Ирина Линдт, преподаватель Кулундинской ДШИ;
- Владимир Лопаткин, профессор кафедры физики и методики обучения физике Алтайского государственного педагогического университета;
- Сергей Малыхин, редактор газеты "Природа Алтая";
- Евгений Новиков, заместитель председателя правления по экономическим вопросам "Российского Союза ветеранов Афганистана";
- Анатолий Ткаченко, председатель отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Алтайского края.
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Первых 15 членов ОП АК в конце апреля утвердили депутаты Алтайского Заксобрания. Теперь эти 30 человек выберут еще 15 членов палаты, и ее формирование будет завершено. Работать новый созыв будет три года.
Комментарии
Вот очередной пример откровенного издевательства и глумления - Общественная палата должна представлять общество и не может назначаться по определению!