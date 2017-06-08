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Постпред России объявил о возможной смене курса ЕС в отношении России

, ИА "Амител"
Для пересмотра санкционной политики Евросоюзу нужно накопить "достаточно политической воли"

Фото: topwar.ru

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ЕС созревают условия для смягчения санкционной политики в отношении России. Об этом сообщают "Известия".

"Заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу (санкций — ред.) в частности", — сказал Чижов, отметив, что этому есть много свидетельств. При этом постпред подчеркнул, что сказать, когда точно "критическая масса политической воли" будет достигнута, тяжело.

Так Чижов прокомментировал предстоящее обсуждение главами стран ЕС продления экономических санкций против РФ.

Агентство со ссылкой на европейский дипломатический источник отмечает, что Европейский союз на предстоящем саммите глав государств и правительств 28 стран, который пройдет с 22 по 23 июня, примет решение о продлении антироссийских санкций на шесть месяцев.

Напомним, что санкции против Москвы были введены Брюсселем в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крымского полуострова с РФ. После этого ограничения не раз расширялись, а их срок действия продлевался.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2017 11:17
Миротрворeц

Нас-рать!
Машинами хотят быть задавленными или расстреленными как в Брюсселе-попутного ветра в спину!
Россию на колени -не поставить,это доказала история!

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