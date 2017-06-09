ГК "Вектор" предлагает купить квартиру по "летним ценам" в июне. Так, однокомнатная квартира в центре города обойдется всего в 1 379 000 рублей, а двухкомнатная будет стоить чуть дороже — 1 850 000. Акция от застройщика продлится до конца июня 2017 года.
До сдачи жилого комплекса осталось несколько месяцев, ведь ввод в эксплуатацию планируется уже осенью 2017 года. Дом застеклен, заканчивается утепление фасадов.
Полным ходом идут внутренние работы. Разводка внутренних сетей водопровода, отопления и канализации практически завершена. Заканчиваются внутренние штукатурные работы.
Комфорт, тишина и приватность — главные составляющие жизни в ЖК “Изумрудный”. Основные преимущества дома:
- нет нежилых помещений;
- быстрый и тихий лифт;
- комфортные лестничные площадки с естественным освещением;
- зеленый двор, закрытый от чужих глаз;
- крытые детская и спортивная площадки;
- потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.
Дом расположен по адресу: ул. Песчаная, 19.
Телефон отдела продаж +7(3852)533-000
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф
*Однокомнатная квартира: 29,22 м2, двухкомнатная: 37,62 м2