ГК "Вектор" предлагает купить квартиру по "летним ценам" в июне. Так, однокомнатная квартира в центре города обойдется всего в 1 379 000 рублей, а двухкомнатная будет стоить чуть дороже — 1 850 000. Акция от застройщика продлится до конца июня 2017 года.

До сдачи жилого комплекса осталось несколько месяцев, ведь ввод в эксплуатацию планируется уже осенью 2017 года. Дом застеклен, заканчивается утепление фасадов.

Полным ходом идут внутренние работы. Разводка внутренних сетей водопровода, отопления и канализации практически завершена. Заканчиваются внутренние штукатурные работы.

Комфорт, тишина и приватность — главные составляющие жизни в ЖК “Изумрудный”. Основные преимущества дома:

нет нежилых помещений;

быстрый и тихий лифт;

комфортные лестничные площадки с естественным освещением;

зеленый двор, закрытый от чужих глаз;

крытые детская и спортивная площадки;

потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.

Дом расположен по адресу: ул. Песчаная, 19.

Телефон отдела продаж +7(3852)533-000

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф

*Однокомнатная квартира: 29,22 м2, двухкомнатная: 37,62 м2