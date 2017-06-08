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ТОП-5 самых популярных кроссоверов по итогам первого квартала 2017 года в России назвали эксперты авторынка.
В целом, на кроссоверы в указанный период пришлось 42% проданных машин — 125 тысяч штук.
Наиболее ходовой моделью стал Hyundai Creta, на втором месте оказался Renault Duster. Замыкает тройку Chevrolet-NIVA.
Как сообщает Lenta.ru, в ТОП-5 также попали Toyota RAV4 и Renault Kaptur.
В перспективе ворваться в пятерку лидеров может Volkswagen Tiguan — продажи этого автомобиля взлетели в 3,5 раза.
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