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Супруга американского лидера Дональда Трампа Меланья вместе с их сыном Бэрроном переедет в Белый дом 14 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Politico.

Ранее сообщалось, что Меланья хотела, чтобы Бэррон закончил учебный год в Нью-Йорке, а затем вся семья должна воссоединиться в официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

Издание подчеркивает, что Меланья — это первая леди в истории страны, которая переезжает в Белый дом не сразу после инаугурации мужа.

При этом, отмечает Politico, она не является первой женой президента, для которой важно обучение детей. Так, Барак и Мишель Обама после сложения полномочий президента и первой леди остались в Вашингтоне еще на два года, чтобы их младшая дочь окончила школу.

Агентство напоминает, что у Трампа пятеро детей, в том числе сын Бэррон от третьего брака.