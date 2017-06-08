Фото: blagoveshensk.ru

Процесс возобновления подачи горячего водоснабжения в Барнауле не обошелся без проблем — в краевой столице без теплой воды остаются десятки зданий.

"Сейчас горячее водоснабжение восстановлено на всей территории города, за исключением 55 жилых домов, пяти детских садов, шести школ и одной поликлиники на территории Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов", — сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что проблемы с возобновлением подачи горячей воды возникли из-за повреждений, которые были выявлены в последний момент при заполнении системы.

Устранить повреждения планируется к вечеру четверга.

Напомним, первая волна отключений горячей воды стартовала в Барнауле 15 мая. Она была связана с гидравлическими испытаниями и ремонтом в контуре ТЭЦ-3.

Аналогичные работы в контуре ТЭЦ-2 стартуют 19 июня и продлятся до 12 июля.