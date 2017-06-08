Фото: blagoveshensk.ru
Процесс возобновления подачи горячего водоснабжения в Барнауле не обошелся без проблем — в краевой столице без теплой воды остаются десятки зданий.
"Сейчас горячее водоснабжение восстановлено на всей территории города, за исключением 55 жилых домов, пяти детских садов, шести школ и одной поликлиники на территории Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов", — сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что проблемы с возобновлением подачи горячей воды возникли из-за повреждений, которые были выявлены в последний момент при заполнении системы.
Устранить повреждения планируется к вечеру четверга.
Напомним, первая волна отключений горячей воды стартовала в Барнауле 15 мая. Она была связана с гидравлическими испытаниями и ремонтом в контуре ТЭЦ-3.
Аналогичные работы в контуре ТЭЦ-2 стартуют 19 июня и продлятся до 12 июля.
Комментарии
Антона Петрова 187 горячей воды нет!
Не горячей, а теплой Написано же...
на павлике тоже еще нет горячей воды, отложили до 12 июня.
Тоже мне новость !!! Можно подумать, в предыдущие года всем вовремя воду давали ))))
О теме отсудствия воды-я не имею , ничего общего с гражданими , которые выпили в кране воды!
На Павлике есть горячая вода, другое дело, что Павлик длинный и где-то может и нет.
УК Первая, где горячая вода на Петрова 187 ???
Вода течёт третий день, но холодная-прихолодная!!! Ул. Исакова. Вроде как дали, но не нагрели... А у меня трое детей в тазиках моются. Блин!
Ленинский район, Шукшина - нет воды, все раскопано уже недели три
Строителей, 31 из горячего крана идет холодная вода несколько дней.
Счетчики мотаются.
Подозреваю что так зарабатывает управляющая компания, возьмет оплату с жителей как за горячую воду.
8.06.2017 12:32
- гость -
За воду ты платишь не УК, а поставщику услуг.
Интересно, испытания вроде для этого и проводятся, чтобы найти порывы. Получается порыв случился после испытаний, как проверяли?
собаку на балтийской помыли?
Му**ки, обрубили воду на целый месяц, когда на улице еще холод был и не способны вовремя обеспечить ее подачу. Чем они этот месяц занимались?????? [Крупные рогато-копытные животные]
на энтузиастов нет тепленькой,а так ждали, с дачи радостные приехали 7числа. фиг нам! диспетчер жэу ответила что до 10 го не обещают, порывы на трассе. Кому верить ? Взрослые люди, можно нормально сказать когда будет горяч. вода?
Юрина, 219 утром не было воды!
Юрина, 219 утром не было воды!
Не переживайте. Вечером тоже не будет.)
На Шукшина плановая перекладка участка сети. Почти доделали. В ближайший день -два горячая вода будет.