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Десятки зданий в Барнауле до сих пор не получили горячую воду

, ИА "Амител"
Проблему обещают решить до конца дня

Фото: blagoveshensk.ru

Процесс возобновления подачи горячего водоснабжения в Барнауле не обошелся без проблем — в краевой столице без теплой воды остаются десятки зданий.

"Сейчас горячее водоснабжение восстановлено на всей территории города, за исключением 55 жилых домов, пяти детских садов, шести школ и одной поликлиники на территории Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов", — сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что проблемы с возобновлением подачи горячей воды возникли из-за повреждений, которые были выявлены в последний момент при заполнении системы.

Устранить повреждения планируется к вечеру четверга.

Напомним, первая волна отключений горячей воды стартовала в Барнауле 15 мая. Она была связана с гидравлическими испытаниями и ремонтом в контуре ТЭЦ-3.

Аналогичные работы в контуре ТЭЦ-2 стартуют 19 июня и продлятся до 12 июля.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.06.2017 11:40
Гость

Антона Петрова 187 горячей воды нет!

0  0
8.06.2017 11:45
- гость -

Не горячей, а теплой Написано же...

0  0
8.06.2017 11:49
- гость -

на павлике тоже еще нет горячей воды, отложили до 12 июня.

0  0
8.06.2017 11:52
- гость -

Тоже мне новость !!! Можно подумать, в предыдущие года всем вовремя воду давали ))))

0  0
8.06.2017 11:58
Миротрворец

О теме отсудствия воды-я не имею , ничего общего с гражданими , которые выпили в кране воды!

0  0
8.06.2017 12:06
- гость -

На Павлике есть горячая вода, другое дело, что Павлик длинный и где-то может и нет.

0  0
8.06.2017 12:07
Гость

УК Первая, где горячая вода на Петрова 187 ???

0  0
8.06.2017 12:16
Люся

Вода течёт третий день, но холодная-прихолодная!!! Ул. Исакова. Вроде как дали, но не нагрели... А у меня трое детей в тазиках моются. Блин!

0  0
8.06.2017 12:18
- гость -

Ленинский район, Шукшина - нет воды, все раскопано уже недели три

0  0
8.06.2017 12:32
- гость -

Строителей, 31 из горячего крана идет холодная вода несколько дней.
Счетчики мотаются.
Подозреваю что так зарабатывает управляющая компания, возьмет оплату с жителей как за горячую воду.

0  0
8.06.2017 12:34
- гость -


8.06.2017 12:32
- гость -


За воду ты платишь не УК, а поставщику услуг.

0  0
8.06.2017 12:37
- гость -

Интересно, испытания вроде для этого и проводятся, чтобы найти порывы. Получается порыв случился после испытаний, как проверяли?

0  0
8.06.2017 12:42
- гость -

собаку на балтийской помыли?

0  0
8.06.2017 12:43
- гость -

Му**ки, обрубили воду на целый месяц, когда на улице еще холод был и не способны вовремя обеспечить ее подачу. Чем они этот месяц занимались?????? [Крупные рогато-копытные животные]

0  0
8.06.2017 12:51
читатель

на энтузиастов нет тепленькой,а так ждали, с дачи радостные приехали 7числа. фиг нам! диспетчер жэу ответила что до 10 го не обещают, порывы на трассе. Кому верить ? Взрослые люди, можно нормально сказать когда будет горяч. вода?

0  0
8.06.2017 12:53
- гость -

Юрина, 219 утром не было воды!

0  0
8.06.2017 12:54
- гость -

Юрина, 219 утром не было воды!

Не переживайте. Вечером тоже не будет.)

0  0
8.06.2017 13:04
Гость

На Шукшина плановая перекладка участка сети. Почти доделали. В ближайший день -два горячая вода будет.

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