Компания Tele2 и ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи в рамках бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520". Основная цель соглашения − обеспечение беспрерывного покрытия сети Tele2 вдоль железных дорог.

Соглашение о сотрудничестве подписали директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2 Дмитрий Курилов и директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений Чаркин. Оно предусматривает развитие сети Tele2 вдоль железнодорожной инфраструктуры, предоставление пассажирам скоростного мобильного интернета и других сервисов. Стороны также договорились об эксплуатации оборудования для оказания услуг мобильного ШПД в поездах РЖД.

Соглашение открывает перед Tele2 и РЖД новые возможности для сотрудничества. Ранее компании успешно протестировали технологию удаленного управления подвижными составами и станционную радиосвязь на базе сети LTE-450, которую Tele2 запустила под брендом Skylink.

В рамках этого пилотного проекта Tele2 и РЖД завершили испытание технологии Mobile Edge Computing (MEC) на сортировочной станции "Лужская" Октябрьской железной дороги.

"Запустив год назад первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц, мы поняли, что эта инновационная технология будет востребована не только в розничном сегменте. Партнерство с РЖД предлагает нам реализовать именно такой проект. Успешное тестирование MEC позволяет развивать железнодорожную инфраструктуру на новом уровне – уже сейчас можно говорить о создании транспортной сети будущего, на которой локомотивы, управляемые с помощью нашей технологии, работают в беспилотном режиме", — рассказал директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2 Дмитрий Куликов.

Благодаря решению MEC машинист-оператор получает возможность использовать видео в режиме реального времени в системе управления локомотивом. Технология позволяет передавать изображение с камер, расположенных на локомотиве, напрямую в диспетчерскую ОАО "РЖД", минуя опорную сеть оператора. Это в два раза сокращает время передачи информации между локомотивом и сервером, установленным на станции, и при этом сохраняет качество видео.

Специалисты Tele2 и РЖД также проверили возможность организации индивидуальных и групповых голосовых и видеовызовов, используя специализированные терминалы связи с функцией PTT (Push To Talk) и PTV (Push To Video). Они предназначены для мгновенной передачи информации и решения оперативных задач работниками железной дороги. Во время тестирования качество голоса, текстовых сообщений, изображений и видео, передаваемых между терминалами, оставалось стабильно высоким.