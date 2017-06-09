Десятого июня на Взлетной, 2к на территории Эко-ярмарки ВДНХ состоится большой праздник в честь первого дня рождения рынка. Начало всех мероприятий в 14 часов.
Для всех посетителей приготовили яркое и современное торжество — новый формат праздника для рынка нового формата. Интерактивная фотозона "Шоу Шар", немного экстрима от "Шоу Триал", Человек-пружина, выступление коллективов, розыгрыш бытовой техники и многое другое. И, конечно же, всех желающих будут угощать праздничным тортом.
Интригой станет необычный тест-драйв "Удача", победители которого получат подарки в отделах, если угадают, где он спрятан.
Также в этот день пройдет выставка кошек от клуба Demaris, во время которой каждый посетитель сможет выиграть котёнка.
Современный, но вполне традиционный рынок объединил на своей территории множество товаров: мясо, птицу, рыбу, деликатесы, молочные продукты, сыр и яйца, кондитерские изделия, полуфабрикаты, бакалею, специи, фрукты и овощи.
Качество продукции ежедневно проверяется государственной ветлабораторией.
Украшением ярмарки является и фирменное кафе от одного из производителей напитков – "Ферма Бочкари". Помимо собственной продукции "Бочкарей", в заведении представлены пельмени ручной лепки и другие блюда.
В павильоне ВДНХ можно найти как непродовольственные товары, так и дополнительные услуги: ремонт обуви, зонтов, изготовление ключей, пошив одежды, часовая мастерская, ювелир, товары для детей, товары для праздника, всё для бани, товары для сада и огорода.
Ассортимент товаров продолжает расти: каждый месяц на территории ярмарки ВДНХ открываются новые отделы. В планах – привлечение к сотрудничеству совсем небольших производителей, с продукцией которых жители города пока ещё не были знакомы.
Ярмарка ВДНХ старается сделать посещение рынка радостным событием и регулярно проводит тематические праздники и выставки на своей территории.
Эко-ярмарка ВДНХ на Взлетной, 2к