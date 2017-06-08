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Опрос, проведенный сайтом по поиску работы и персонала Зарплата.ру, показал, что каждый шестой житель Барнаула намерен провести отпуск за пределами России.

31% респондентов заявили, что планируют поездку внутри страны. Четверть опрошенных будут дома, каждый шестой собрался за границу, а каждый восьмой намерен отдыхать в деревне или на даче.

24% опрошенных в последний раз ходили в отпуск в этом году. 48% респондентов отдыхали в 2016-м. А вот 17% горожан не брали отпуск более двух лет.

В качестве идеального отпуска 37% барнаульцев называют море и пляж. 31% горожан предпочитают съездить в новый город и посмотреть на достопримечательности.

20% респондентов любят активный туризм с походами и сплавами. Впрочем, есть и те, кто любит заниматься огородом, гулять, читать книги и отдыхать дома.

54% опрошенных умеют не думать о работе во время отпуска. 38% периодически включаются в рабочий процесс во время отдыха, а вот 5% постоянно находятся на связи с коллегами.

В опросе приняли участие 966 жителей Барнаула.