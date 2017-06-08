Фото: stayoneday.ru
Опрос, проведенный сайтом по поиску работы и персонала Зарплата.ру, показал, что каждый шестой житель Барнаула намерен провести отпуск за пределами России.
31% респондентов заявили, что планируют поездку внутри страны. Четверть опрошенных будут дома, каждый шестой собрался за границу, а каждый восьмой намерен отдыхать в деревне или на даче.
24% опрошенных в последний раз ходили в отпуск в этом году. 48% респондентов отдыхали в 2016-м. А вот 17% горожан не брали отпуск более двух лет.
В качестве идеального отпуска 37% барнаульцев называют море и пляж. 31% горожан предпочитают съездить в новый город и посмотреть на достопримечательности.
20% респондентов любят активный туризм с походами и сплавами. Впрочем, есть и те, кто любит заниматься огородом, гулять, читать книги и отдыхать дома.
54% опрошенных умеют не думать о работе во время отпуска. 38% периодически включаются в рабочий процесс во время отдыха, а вот 5% постоянно находятся на связи с коллегами.
В опросе приняли участие 966 жителей Барнаула.
Комментарии
За границей Алтайского края?) Вот в это еще можно поверить)
Да вы Фома неверующий! ))))
Каждый шестой это более 100000-которые поедут в Турцию, Болгарию, Черногорию и т.п. Свежо предание, но верится с трудом!
Мечтать не вредно.
Да я уже лет 15 планирую съездить за границу. Но дальше Кахастана не получается. Слава ипотеке!
8.06.2017 12:33
- гость -
Прикинь, да)
И ведь поедут)
Я, то же, планирую на Багамы, а еду в Чемал.....