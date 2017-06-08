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Штормовое предупреждение, объявленное в Алтайском крае из-за высокой пожароопасности, продлили до конца рабочей недели.

"В Алтайском крае в период с 8 по 9 июня местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Мамонтовском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости)", — отмечают в региональном Гидрометцентре.

Сегодня наиболее сложная обстановка фиксируется в Мамонтовском районе (пятый класс горимости), а также на территории Целинного, Локтевского, Усть-Калманского и Чарышского районов (четвертый класс горимости).