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Житель Приамурья едва не сгорел заживо, пытаясь разрезать бочку с топливом

, ИА "Амител"
Мужчину доставили в больницу с ожогами 80% тела

Фото: ivteleradio.ru

Житель Амурской области попытался вскрыть газовым резаком старую металлическую бочку, в которой хранилось топливо. В результате его госпитализировали с ожогами 80% тела, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду, 7 июня, во дворе частного дома в Благовещенске. Пострадавшим является 45-летний местный житель.

В сообщении говорится, что, когда он попытался разрезать бочку объемом 200 литров, произошел хлопок скопившихся в ней газов, после чего на мужчине загорелась верхняя одежда. Приятель мужчины, который находился рядом, потушил одежду товарища. Пострадавший находится в ожоговом отделении Амурской областной клинической больницы.

После ЧП на место выехали трое спасателей, которые проверили двор, чтобы не допустить дальнейшего возгорания или вспышки газов от металлической бочки. 
Уточняется, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при электрогазосварочных работах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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