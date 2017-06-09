"Билайн" завершил вторую серию необычных лекций в Алтайском государственном университете. В рамках продолжения проекта #можноВСЁ для студентов было организовано несколько образовательных мероприятий. На них молодые бизнесмены, музыканты, руководители городских пабликов рассказали, как достичь успеха, занимаясь любимым делом.

Серию лекций открыл Алексей Курелёнок, создатель проекта Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" и организатор популярных мероприятий. Он рассказал студентам о том, как создать успешный проект в интернете и привлечь к нему широкую аудиторию.

Через несколько недель Александр Волокитин, музыкант и ведущий проекта "Здесь был Саша" на "Катунь 24", поговорил со студентами о том, к чему нужно быть готовым, профессионально занимаясь творческой деятельностью. Ссылаясь на собственный опыт, Александр рассказал слушателям, что нужно учитывать, стремясь заработать своим талантом.

В первый летний день серию лекций завершил Максим Тушков, директор по развитию сети "Грильница". На встрече со студентами под открытым небом он рассказал о секретах "вкусного" бизнеса, поведал о том, каких сотрудников ищет современный руководитель, и поделился личными лайфхаками для достижения цели, главный из которых – "Делай, что нравится, и успех придёт!".

Проект "#можноВСЁ. От блога до блогбастера" был запущен компанией осенью прошлого года. Благодаря ему все желающие получили возможность проявить свои таланты в интернете. Площадкой для начинающих блогеров стали популярные группы в сети "ВКонтакте", реалити-шоу на канале "Ю" и сайт mozhnovse.ru. Участники фотографировали, снимали видео, делились работами с друзьями и становились настоящими звездами. Проект получил большое количество положительных отзывов от студентов, и поэтому было решено продлить в вузах цикл лекций #можноВСЁ.

#можноВСЁ – это возможность расширить использование мобильного интернета. Опция #можноВСЁ даёт дополнительные 10 Гбайт трафика для самых популярных соцсетей, а также для прослушивания музыки в сервисах "ВКонтакте", "Яндекс.Музыка" и Zvooq через официальные приложения. Опция доступна на обновленных тарифах "Всё", в которые кроме нее входит еще удвоенный объём трафика при оплате услуг связи за месяц.