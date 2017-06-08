Фото: n-vartovsk.ru

Ситуация на реках Алтайского края может обостриться из-за осадков, пришедших в регион.

Как сообщили в региональном минприроды, в ночь на 8 июня на территории соседней Республики Алтай прошли сильные осадки, преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом.

"По бассейну Катуни выпало от 14 до 21 миллиметра, по бассейну Бии – от 9 до 14 миллиметров. В верховьях Ануя и Чарыша выпало до 5 миллиметров осадков. На ближайшие трое суток по всему бассейну Верхней Оби прогнозируются осадки, местами сильные, что увеличит приточность в водные объекты и приведет к подъемам уровней воды в реках", — указывают в ведомстве.

К утру четверга продолжался незначительный подъем уровней воды в реке Катунь и отмечена тенденция на подъем уровней в верховьях Ануя и Чарыша. Также отмечался подъем воды в Оби в районе села Фоминское.

Напомним, что вторая волна паводка в Алтайском крае, несмотря на весьма неблагоприятные прогнозы, пока что проходит достаточно спокойно.