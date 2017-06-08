Фото: ffprom22.ru
Подсолнечное масло, изготовленное на Барнаульском маслоэкстракционном заводе, впервые поставил на Мадагаскар и Никарагуа агрохолдинг "Юг Сибири", передает "Интерфакс".
По словам гендиректора компании Михаила Марковича, продукция экспортировалась в нуждающиеся страны по продовольственной программе ООН. Мадагаскар получил 111 тысяч литровых бутылок масла, а Никарагуа — 361 тысячу бутылок.
Барнаульское масло было расфасовано в ПЭТ-бутылки со специальной этикеткой с логотипом Всемирной Продовольственной Программы ООН.
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В 2016 году агрохолдинг совместно с компанией "Алтайские мельницы" уже отгрузил нуждающимся странам в рамках программы ООН 900 тысяч литров масла.
Комментарии
Дай им боже что нам не гоже. Неужели такое г.., что годится для стран африки и третьего мира. А мы ещё жалуемся на пальмовое.
нет. обратно получим ваше любимое пальмовое. вкусняшка!!!
Пальмовое это для вас, а неграм отборное алтайское.
Кто оплачивает эту акцию? бюджет или ООН ???
Щяс ел гречку без масла, денег нету, хоть бы смс разослали про масло. Мне бы и другим предложили.
«Инфляция для бедных» превысила официальную в 10,5 раз!
По данным Росстата, инфляция в мае составила 0,4% (как и в мае прошлого года), а за первые пять месяцев — 1,7% (против 2,9% в январе-мае 2016). Однако стоимость «минимального набора продуктов питания» — так называемой «инфляции для бедных» — выросла существенно сильнее: соответственно на 4,2 и 9,4%. Таким образом, рост цен для наименее обеспеченных слоев граждан (а 10% населения России является нищими, имея, по данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума, и 70% бедны, так как, по данным социологов, испытывают нехватку денег для покупки простых товаров длительного пользования) превысил официальную инфляцию с начала года в 5,5 раза, а в мае — и вовсе в 10,5 раз!
Михаил Делягин отметил: «Строго говоря, это закономерно, так как товары для богатых продаются обычно в более конкурентных условиях, чем товары повседневного спроса, и потому цены на них растут существенно меньше. Это является одним из важных факторов занижения инфляции: достаточно завысить в структуре потребления доли автомобилей, мебели, меховых шуб, недвижимости, — и показатель инфляции волшебным образом занижается.
Существенно, что на «инфляцию для бедных» сильно влияют цены на овощи, обладающие выраженной сезонной конъюнктурой: весной они растут быстрее всех остальных товаров, а осенью падают, — поэтому осенью «инфляция для бедных» будет ниже официальной и может даже смениться временной дефляцией.
Однако в целом превышение «инфляции для бедных» официальной инфляции отражает тот факт, что рост цен, как и в целом либеральная социально-экономическая политика, бьет в первую очередь по большинству нашего народа, искусственно удерживаемого либералами в нищете и бедности».
8.06.2017 13:38
- гость -
Пальмовое это для вас, а неграм отборное алтайское.
Кто оплачивает эту акцию? бюджет или ООН ???
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а ООН откуда денег возьмет? скорее всего Россия в рамках ООН
Своё население накормили бы сначала, а потом уж иностранцев...
8.06.2017 14:09
Гость
а вы кушаете хорошо, худых на улицах единицы