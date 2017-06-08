Фото: ffprom22.ru

Подсолнечное масло, изготовленное на Барнаульском маслоэкстракционном заводе, впервые поставил на Мадагаскар и Никарагуа агрохолдинг "Юг Сибири", передает "Интерфакс".

По словам гендиректора компании Михаила Марковича, продукция экспортировалась в нуждающиеся страны по продовольственной программе ООН. Мадагаскар получил 111 тысяч литровых бутылок масла, а Никарагуа — 361 тысячу бутылок.

Барнаульское масло было расфасовано в ПЭТ-бутылки со специальной этикеткой с логотипом Всемирной Продовольственной Программы ООН.

Читайте также: Алтайское подсолнечное масло отправили в Гвинею и Сьерра-Леоне

В 2016 году агрохолдинг совместно с компанией "Алтайские мельницы" уже отгрузил нуждающимся странам в рамках программы ООН 900 тысяч литров масла.