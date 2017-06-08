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Жительница Новосибирска задолжала по коммунальным платежам свыше 120 тысяч рублей за горячую воду и тепло и расплатилась лишь ради того, чтобы у нее не забрали элитную акустическую систему, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Отмечается, что у женщины назойливые соседи, которые делают ремонт рано утром или поздно вечером, и не реагируют на просьбы соседки проводить ремонтные работы в удобное для всех время.

"Лишь угроза басовой атаки создаёт паритет сил в доме", — сказано в сообщении пресс-службы.

30 мая приставы арестовали у должницы акустическую систему Bowers & Wilkins. Подчеркивается, что топовая модель данной марки может стоить до 500 тысяч рублей, а в среднем модели стоят в районе 200 тысяч рублей. Отмечается, что женщина взмолилась не забирать колонки — единственное средство защиты от соседей, после чего пристав арестовал технику, но не стал ее изымать.

Спустя неделю неплательщица погасила долг в полном объеме.