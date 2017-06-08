Фото: livejournal.com

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (на фото), критикуя политику Дональда Трампа по отношению к мигрантам, призвал начать депортацию с него.

"Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант", — цитирует РИА Новости слова Куомо. Чиновник также подчеркнул: "Все мы иммигранты".

Обращаясь к главе Белого дома, губернатор сказал: "И вы тоже иммигрант, мой друг".

Напомним, что предвыборная кампания Трампа во многом строилась на жесткой миграционной политике.



