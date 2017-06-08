Фото: livejournal.com
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (на фото), критикуя политику Дональда Трампа по отношению к мигрантам, призвал начать депортацию с него.
"Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант", — цитирует РИА Новости слова Куомо. Чиновник также подчеркнул: "Все мы иммигранты".
Обращаясь к главе Белого дома, губернатор сказал: "И вы тоже иммигрант, мой друг".
Напомним, что предвыборная кампания Трампа во многом строилась на жесткой миграционной политике.
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