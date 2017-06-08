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На территории американского посольства в украинской столице прогремел взрыв. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера полиции Киева Оксану Блищик.

Она отметила, что взрыв был квалифицирован как теракт. При этом, по словам Блищик, пострадавших в результате происшествия нет.

В пресс-службе полиции добавили, что сообщение о взрыве на территории диппредставительства поступило в дежурную часть в 00:05. В ходе осмотра правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию посольства неустановленную взрывчатку.

В данный момент на месте ЧП работают следователи.

По статье 258 УК Украины "Террористический акт" начато уголовное производство.