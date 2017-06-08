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На территории американского посольства в украинской столице прогремел взрыв. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера полиции Киева Оксану Блищик.
Она отметила, что взрыв был квалифицирован как теракт. При этом, по словам Блищик, пострадавших в результате происшествия нет.
В пресс-службе полиции добавили, что сообщение о взрыве на территории диппредставительства поступило в дежурную часть в 00:05. В ходе осмотра правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию посольства неустановленную взрывчатку.
В данный момент на месте ЧП работают следователи.
По статье 258 УК Украины "Террористический акт" начато уголовное производство.
Комментарии
Это русские хакеры.
По Киеву бегает полиция, в руках обгоревшее кимоно дзюдоиста, найденное на месте взрыва....и у всех спрашивает: "Путина не видели?" По данным СБУ,
неизвестный в бело-сине-красных трусах и удостоверением ГРУ, сел в неизвестный трамвай и уехал в неизвестном направлении с места преступления.