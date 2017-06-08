Фото: smolnews.ru

Движение будет перекрыто в центре Барнаула в День России, который отмечается 12 июня.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, с 10:00 до 22:30 нельзя будет проехать по Соцпроспекту от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Кроме того, с 10:30 до 15:00 будет закрыт проезд по четной и нечетной сторонам проспекта Ленина в границах проспекта Строителей и улицы Гоголя.

В связи с этим изменится движение общественного транспорта — автобусы будут следовать в объезд по проспектам Комсомольскому и Красноармейскому.

Водителей призывают заранее выбирать маршруты движения.