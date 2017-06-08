Фото: администрация Барнаула

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в четверг, 8 июня, провел завершающее открытое совещание в рамках городского приоритетного проекта "Качественная медицина", которое прошло в новеньком медицинском центре "Пигмалион" в Центральном районе города.

До этого сити-менеджер краевой столицы побывал в поликлинике №9, которая обслуживает около 80 тысяч барнаульцев. Этим летом там пройдет масштабный ремонт: будет полностью обновлен первый этаж, регистратура и справочное табло. Общая стоимость ремонтных работ оценивается в 2,5 миллиона рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Закончить ремонт планируется к 1 сентября 2017 года.

Также глава администрации города побывал в медицинском центре, который совсем недавно открылся в Индустриальном районе на пересечении улиц Малахова и Волгоградской. Его площадь – около 2,3 тысячи квадратных метров. Как сообщил в ходе заседания генеральный директор медицинского центра "Пигмалион" Алексей Маликов, одно из перспективных направлений в работе системы здравоохранения — взаимодействие частного бизнеса и властей. Он отметил, что в открывшемся центре будут работать около 100 человек.

"Мы уже провели ряд совещаний в рамках проекта "Качественная медицина". Я предполагаю, что это напрямую касается каждого. Только консолидация усилий может вывести медицину на новый уровень. Мы выделяем большое количество средств на ремонт и реконструкцию медицинских учреждений. Наши центры, которые запускаются сейчас, уже мирового уровня. Мы создаем комфортную среду в части подъездов к медицинским центрам, парковкам", — сказал Сергей Дугин.

Сити-менеджер добавил, что дал поручения городским службам обеспечить новыми подъездными путями и парковками медкластеры в нагорной части Барнаула. Сергей Дугин рассказал на совещании, что зимой во время объезда города его служебная машина едва не застряла на подъезде к детской поликлинике на улице Юрина. Поэтому глава администрации Барнаула напомнил о важности порядка вблизи медицинских учреждений и, в частности, пешеходных переходов и тротуаров.

Также Сергей Дугин распорядился взять на контроль качество освещения на этих объектах и вопрос с площадками для разворота скорой медицинской помощи.