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Следователи предъявили 18-летнему и 16-летнему жителям Новосибирска обвинение в покушении на убийство женщины-таксиста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Следствие установило, что около 22:00 в понедельник, 5 июня, обвиняемые вызвали такси к ТЦ "Континент", чтобы уехать в Калининский район города. По вызову на Mazda Demio приехала 39-летняя женщина.

В пути молодые люди решили ограбить и убить женщину, после чего попросили таксиста остановить машину в безлюдном месте и, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России, потребовали всю выручку за смену. После того как женщина отказала им, они напали на нее с ножом.

Один из подельников держал потерпевшую, а второй несколько раз ударил ее холодным оружием. Потерпевшая смогла вырваться и покинуть салон машины. Тогда молодые люди догнали ее на улице и нанесли еще не менее двух ударов ножом, после которых женщина упала на землю.

После этого обвиняемые забрали из машины телефон потерпевшей и 900 рублей, а затем скрылись с места преступления.

Отмечается, что изрезанной ножом женщине удалось на машине доехать до ближайшей АЗС, где она обратилась за помощью к находившемуся там мужчине, который отвез ее в больницу. Благодаря своевременно оказанной медпомощи пострадавшую удалось спасти.

В течение суток правоохранители установили личности злоумышленников и доставили их к следователю. Новосибирцам предъявили обвинения в покушении на убийство. Отмечается, что 18-летний молодой человек признал вину частично, сообщив, что убивать женщину он и его подельник не собирались, а лишь хотели причинить ей телесные повреждения и ограбить.

Несовершеннолетний обвиняемый виновным себя не признал и от дачи показаний отказался.