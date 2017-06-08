Директор бургерной "Мама, я поел" Иван Олишевский обратился к СМИ и посетителям заведения после результатов внеплановой проверки Роспотребнадзора. Прояснить ситуацию администрация заведения решила после ряда публикаций в СМИ, в которых говорилось о проверке, а также об акте отравления бургерами.

Олишевский подтвердил, что специалисты ведомства действительно проверяли бургерную 24 апреля 2017 года.

"По результатам лабораторных исследований наших бургеров и другой продукции установлено, что они соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции ", — заявил Олишевский.

Также он отметил, что по выявленным же нарушениям, которые носят скорее "технический" характер, выдано предписание и установлен срок их устранения – 1 декабря 2017 года. "Это явно свидетельствует о том, что выявленные нарушения не могут представлять опасности здоровью людей", — приводится в письме.

Поводом для публикаций в алтайских СМИ стал пресс-релиз краевой прокуратуры, который появился на сайте ведомства. Там говорится, что причиной внеплановой проверки стали экстренные извещения больничного учреждения о госпитализации по причине пищевого отравления двух граждан после употребления ими бургеров в кафе "Мама, я поел бургерс".

"Результаты проверки показали, что в кафе "Мама, я поел бургерс" были нарушены требования Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН при приготовлении пищи. Не проводилась ежедневная оценка качества полуфабрикатов и кулинарных изделий, на участке формирования готовых блюд не были установлены бактерицидные лампы. Для приготовления блюд использовалось грязное оборудование, а работающие с пищевыми продуктами лица не проходили периодические медицинские осмотры", — говорится в сообщении ведомства.

По результатам лабораторных исследований на некотором инвентаре (используемых для пищи подносах для бургеров, разделочных досках, спецодежде и перчатках поваров) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Вероятнее всего, они явились причиной острого отравления граждан.

Администрация бургерной пообещала подготовить подробный и аргументированный ответ на вышедшие публикации, который представят всем заинтересованным лицам.

"У нас вызывает легкое недоумение массовое, лавинообразное распространение прокуратурой информации полуторамесячной давности. Надеемся на ответственную позицию журналистов по отношению к их читателям и интересам предпринимателей", – отметил Иван Олишевский.

Со своей стороны мы подготовим подробный и аргументированный ответ на вышедшие публикации, который представим всем заинтересованным лицам. Мы крайне ответственно подходили и подходим к вопросу организации всех процессов пищевого производства в нашей бургерной, работаем в интересах барнаульцев и гостей нашего города", — написал директор бургерной Иван Олишевский.