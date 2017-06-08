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Изнасилование малолетней инкриминируют 22-летнему омичу, который, как отмечают в региональном управлении Следственного комитета, транслировал происходящее в интернет.

Преступление было совершено еще в марте этого года. "Подозреваемый напоил спиртным знакомую 13-летнюю девочку, а когда она потеряла сознание, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, изнасиловал. Происходящее он снимал на мобильный телефон, ведя одновременную трансляцию в сети Интернет", — указывают в СКР.

Потерпевшая никому не рассказала о случившемся, однако мониторинг социальных сетей позволил раскрыть преступление.

"На днях подозреваемый, надеявшийся остаться инкогнито, был задержан", — констатируют в ведомстве. Горожанин взят под стражу.